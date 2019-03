Kris Jenner confiesa que Caitlyn Jenner ha sido la peor vestida se la Semana de la Moda de Nueva York

Aunque siempre han presumido de una gran confianza y saber estar, y más desde desde su cambio de sexo, Kris Jenner no ha tenido muy buenas palabras para su excónyuge y padre de sus hijas, Caitlyn Jenner.

Durante su última entrevista, Kris no ha sentido piedad por su ex. La matriarca de las Kardashian ha confesado que para ella Caitlyn ha sido la peor vestida de la Semana de la Moda de Nueva York.

"Mi peor vestida creo que va a ser Caitlyn y he aquí por qué. No puedo con esos zapatos con esa falda. La segunda razón es, porque, realmente me gustaba ese traje para mí, y me lo robó", continuó Kris. "Estoy un poco celosa. Estoy un poco enojada porque no he tenido esa falda para ser honesto", confesaba Kris ante las cámaras. ¡Qué envidiosa!