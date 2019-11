Caitlyn Jenner acaba de desatar una gran polémica, y es que según ha afirmado en el programa 'I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!', en diciembre tendrá 20 nietos. Algo que no tiene sentido, ya que en principio, y contando los retoños de sus hijastros, serían 18 niños en total, por lo que inmediatamente han saltado las alarmas... ¿Está insinuado el ex de Kris Jenner que una de sus hijas está embarazada otra vez?

Es entonces cuando todos los dedos han comenzado a apuntar a Kylie, su hija pequeña, que ya es madre de la pequeña Stormi. Aunque, tal y como ha asegurado una fuente cercana a la familia en Hollywood Life, podría haberse tratado de un simple lapsus por parte de Caitlyn:

"En todo caso, Kylie se rió de eso. Sabe cómo es exactamente su padre en ese tipo de situaciones. Kylie ama mucho a su padre y se ha mantenido fuera del drama con los Jenner y su madre, Kris, para centrarse en su propia relación con su padre", ha explicado, demostrando así que la joven empresaria se lo ha tomado con humor.

Sin embargo, la que parece que no se lo ha tomado del todo bien es la matriarca del clan, Kris Jenner, quien según la fuente: "Odia ver a todos preguntarse si Kylie está embarazada nuevamente después de los comentarios de Caitlyn. Siempre se pone nerviosa con Caitlyn, porque accidentalmente dirá algo que no quiere que comparta".

Seguro que te interesa...

La excusa perfecta de Sofia Richie para alejar a Scott Disick de Kourtney Kardashian