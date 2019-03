Kourtney Kardashian y Scott Disick empiezan el año más juntos que nunca

Mucho se ha hablado sobre la pareja formada por Kourtney Kardashian y Scott Disick. Desde que se conoció su ruptura en el verano de 2015 por los problemas con el alcohol y el estilo de vida de Scott, les hemos visto juntos en numerosas ocasiones, aunque no hubiesen retomado su relación. Además, gracias al reality que protagoniza la familia de Kourtney, 'Keeping Up With The Kardashians', se ha podido vivir el día a día de la desintoxicación de él y de sus numerosas recaídas.

Aunque no se han dejado de querer y siempre han hecho todo lo posible por poner de su parte para conseguir lo mejor para sus hijos, hasta ahora, nunca se ha podido hablar de reconciliación aunque hayan aparecido juntos en numerosas ocasiones. Pero parece que este viaje en familia de la pareja junto a sus hijos para disfrutar de unos días de esquí en Aspen (Colorado), que han compartido con sus seguidores con numerosas publicaciones en las redes sociales, podría ser la reconciliación definitiva.

El 2017 podría haber devuelto el amor a Scott y Kourtney. A juzgar por las imágenes publicadas y según los testigos que les vieron disfrutando en las pistas de esquí, se puede afirmar que entre ellos reinó la paz y el buen ambiente. Parece que el enfrentamiento entre la pareja ha llegado a su fin después de la recuperación de Scott.

"Se han estado riendo mucho juntos y pasándoselo genial. Han decidido llevar juntos a los niños a Aspen para esquiar y están haciendo un esfuerzo por comunicarse adecuadamente y mantener así la armonía. Scott no ha probado ni una gota de alcohol y está trabajando duro para demostrarle a Kourtney que la apoya en todo durante estas vacaciones", explicó una fuente.

Parece que están a punto de retomar la convivencia. "Kourtney está poniendo de su parte. Aún siente muchas cosas por Scott y disfruta pasando tiempo a su lado. Además, es consciente de lo felices que son sus hijos cuando tienen a su padre cerca, así que está tratando de tener paciencia con Scott y olvidar su pasado. Su relación es más fuerte y sana que nunca antes", comentó una fuente a HollywoodLife.com.