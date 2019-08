Desde que Scott Disick y Sofia Richie comenzaran su relación hace casi dos años, el empresario ha dado un giro radical en su vida a los pocos meses de empezar su noviazgo con la joven. Sus fiestas nocturnas y sus desfases en las discotecas comenzaron a reducirse hasta tal punto que el Scott que todo el mundo conocía cuando salía con Kourtney Kardashian ya no queda nada, y el principal motivo de este cambio ha sido su novia Sofia.

Y aunque la mayor de las Kardashian no lograra en una década lo que la modelo ha conseguido en pocos meses, Kourtney está muy feliz del radical cambio que ha hecho Scott, aunque eso sí, tiene sentimientos cruzados al no haber conseguido ella cambiar nada de su personalidad: "Kourtney no puede estar más orgullosa de lo lejos que ha llegado Scott y lo mucho que ha madurado estos últimos años. Realmente ha llegado a ser el hombre que ella pensaba que sería. Pero parte de ella tiene un sentimiento agridulce porque tuvo que tragarse todas sus fases de fiesta mientras estaban juntos, y era todo un reto", ha comentado una fuente cercana al clan Kardashian al portal HollywoodLife.

Además ha añadido que la relación que mantienen es muy buena y que Scott es un gran padre con sus hijos: "Kourtney está completamente feliz y agradecida de la sana relación parental que tiene con Scott, y sabe que es un padre estupendo y siempre lo ha sido. Pero también le hubiera gustado disfrutar de esa faceta buena y mejorada cuando eran pareja. Sin embargo, piensa que Sofía es perfecta para él y que le ha ayudado a sacar el lado bueno de él, algo que no se sabe si hubiera sucedido de otra manera", ha terminado explicando la fuente.

Scott Disick y Kourtney Kardashian junto a sus hijos | Gtres

Scott y Sofía se han integrado muy bien en la familia Kardashian, recientemente fueron invitados a la fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner a bordo de un lujoso yate en costas italianas. Además, también ayudó que Kourtney diera el visto bueno a esa relación cuando se fue de vacaciones con la pareja a México.

Sofia Richie y Scott Disick | Gtres

