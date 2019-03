Kourtney Kardashian podría volver a ser madre junto a Scott Disick

Bueno, bueno, bueno… ¡Parece que Kourtney Kardashian quiere apuntarse al baby-boom que están protagonizando sus hermanas!

Aunque Kourtney está disfrutando de una bonita relación junto al joven modelo Younes Bendjima, con quien se ha ido a pasar unos días románticos en París, en una escena de su programa 'Keeping Up with the Kardashians', la mayor del clan reconoce que no le importaría volver a tener un hijo, pero no con su novio sino con su ex y padre de sus hijos Scott Disick.

Sí, sí, como lo lees. Khloé, Kim, Kourtney y su asistente y amiga Steph Shepherd estaban jugando al juego de la 'Verdad' cuando esta última le preguntó a Kourtney: "¿Tendrías otro bebé con Scott?". A lo que Kourt respondió: "Siento que lo haría si la situación fuera correcta".