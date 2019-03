Kourtney Kardashian podría estar embarazada de Justin Bieber

La pareja tuvo un encuentro después de una noche de marcha

¡Justin Bieber podría convertirse en padre! Menudo notición, y más aún si la madre no es otra que Kourtney Kardashian. De ser cierto, el futuro bebé iba a ser uno de los más famosos del planeta. La hermana mayor del clan Kardashian-Jenner podría estar embarazada de dos meses y es muy probable que el padre no sea otra que el cantante de 'Sorry'. Recientemente Kourtney fue fotografiada acudiendo a la fiesta de cumpleaños que organizó Bieber. ¡Menudo regalo de cumpleaños!