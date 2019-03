Kourtney Kardashian y su 'poción amorosa' para atraer de nuevo el amor

El médico de Kourtney Kardashian le ha recomendado hacer uso de una 'poción amorosa' que asegura le traerá el amor de nuevo a su vida. La mayor de las Kardashians, como no, ha aceptado este perspicaz consejo.

Kourtney mantuvo una relación con Scott Disick, padre de sus tres hijos, Mason, Penelope y Reign, una relación un poco tormentosa y con muchas subidas y bajadas. Finalmente apagaron la llama del amor y desde entonces a la mayor de las Kardashians no le han aparecido pretendientes.

Cansada de la soltería y con ganas de encontrar a su príncipe azul, Kourtney ha acudido a esta fórmula mágica sobre la que desconoce sus efectos. "No sabemos si va a abrir mi corazón o qué coño va a hacer", decía en su perfil de Snapchat, donde también contaba: "Mi médico me ha dicho que inconscientemente pienso que no me merezco que me quieran, por lo que me estoy tomando esta agua bendecida. Cada día tengo que echar en el agua 32 gotas e ir bebiendo la mezcla a lo largo de la jornada".

¡El clan Kardashian nunca dejará de sorprendernos!