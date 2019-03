Kourtney Kardashian pilla a Kendall Jenner y Scott Disick compartiendo cama

KOURTNEY SE TOMA CON HUMOR LOS RUMORES QUE RELACIONAN A SCOTT CON KENDALL

Aunque han sido muchas las ocasiones en las que se ha rumoreado que entre Kendall Jenner y Scott Disick había algo más que una relación familiar, entre ellos no hay nada de nada. Y no solo eso sino que estas informaciones no afectan a Kourtney lo más mínimo sino que se lo toma de la mejor manera. Tanto es así que Kourtney se ha querido burlar de estos rumores publicando en su Snapchat un vídeo en el que supuestamente pilla a Kendall y Scott compartiendo cama.