Kourtney Kardashian, muy criticada por la foto que ha compartido en las redes sociales con su hija

Las hermanas Kardashian-Jenner no pasan indiferentes para nadie. Se han convertido en auténticas referentes de moda y sus trucos de belleza son de lo más imitados, cuentan con millones de seguidores en las redes sociales y generan un gran revuelo con cada paso que dan. Cada publicación que comparten en sus perfiles en las redes es juzgada por millones de personas con diversidad de opiniones, pero suelen contar con muchos fans que las apoyan incondicionalmente.

Pero la última imagen que ha compartido Kourtney Kardashian en su perfil de Instagram ha enloquecido a sus seguidores, y ha sido más criticada de lo normal. La hermana de Kim ha compartido un selfie junto a su hija Penelope, donde aparecen en la cama la noche de los Premios Oscar.

La madre de la pequeña acompañaba la tierna imagen con un mensaje que decía: "Nuestro domingo de Oscar", y añadió: "Sí, es un aro de labios, gracias @kimkardashian". Pero parece que la explicación que dio Korutney sobre el piercing que luce su hija en la imagen, no fue suficiente para sus seguidores que llenaron la imagen de comentarios criticando el aro que lleva Penelope en su labio.

"¿Por qué no le pones un piercing en el vientre también?", "Cuando tenía su edad ni siquiera me permitían usar esmalte de uñas", "un niño no debería usar eso", son algunos de los comentarios con los que los usuarios de las redes mostraron su descontento.

A juzgar por el mensaje que escribió Kourtney acompañando a la foto, donde menciona a su hermana Kim, parece que ha sido ella la encargada de regalarle un aro a su sobrina para que luzca igual que ella, que presumía de piercing en las redes sociales hace unas semanas.