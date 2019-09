Desde hace tiempo parece que Kourtney Kardashian está intentando alejarse del centro mediático en el que se encuentra su famosa familia. Y es que ahora incluso Kourtney podría estar planteándose dejar el famoso programa familiar que protagonizan y que tanta fama les ha dado, 'Keeping Up With The Kardashians'.

Así lo ha confesado durante una reciente entrevista que ha concedido al programa americano 'The Real', donde le preguntaron por estos supuestas especulaciones: "Cada día es diferente", dejando entrever así que se lo estaría planteando: "Pero en este momento estoy feliz y me siento bendencida por todo, aunque tenga mis momentos. ¡La vida es corta!".

Lo que no ha dejado indiferente a nadie han sido las declaraciones que ha hecho sobre su hermana Kylie Jenner, que hace poco era nombrada la billonaria más joven del mundo. Unas palabras que denotan cierta envidia…

"Subconscientemente nos hace sentir cómo '¿cuándo va a ser suficiente?' Y creo que es algo que siempre he pensado porque no me gusta perderme cosas como estar con mis hijos", confiesa Kourtney.

¿Qué le habrán parecido a Kylie estas declaraciones de su hermana mayor?

Seguro que te interesa...

La prueba definitiva de que Kylie Jenner no usa Photoshop para retocar su cuerpo