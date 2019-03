Kourtney Kardashian habla sobre Justin Bieber en 'The Ellen DeGeneres Show'

Han sido muchos los rumores que recientemente se han vertido sobre la supuesta noche de pasión protagonizada por Kourtney Kardashian y Justin Bieber después de que la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' fuese fotografiada abandonando la habitación del hotel de la estrella del pop sin su sujetador.

Una historia de la que nunca han querido pronunciarse ninguno de los protagonistas, hasta ahora. Kourtney ha visitado el programa de Ellen DeGeneres, 'The Ellen DeGeneres Show', y por fin se ha pronunciado sobre el cantante.

La hermana mayor de las Kardashian ha confesado que Bieber y ella son "solo buenos amigos". Lo curioso es que Kourtney se estaba mostrando de lo más simpática y sonriente hasta que Ellen nombró al principito del pop. ¿Qué ha pasado realmente entre ellos?