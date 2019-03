Kourtney Kardashian, al borde de la ruptura tras hacerse públicas las imágenes de Scott Disick junto a su ex Chloe Bartoli

Parece que la separación entre Kourtney Kardashian y Scott Disick es más que evidente. Mientras la mayor de las Kardashian celebró el 4 de julio con sus hijos, él ha decidido disfrutar de la fiesta y las playas de Saint-Tropez en compañía de sus exnovia, la estilista Chloe Bartoli como publica en exclusiva el Daily Mail.

Scott ha protagonizado unas imágenes de lo más sospechosas junto a Chloe, en ellas podemos ver a la expareja en una actitud sospechosa: dándose comida, jugueteando con sus cabellos… ¡Muy fuerte!

Unas imágenes que seguramente hayan ayudado a Kourtney a tomar la difícil decisión de seguir o no al lado del padre de sus tres hijos: Mason, Penelope y Reign. Y es que como ha confesado una fuente al portal US Magazine, Kourtney enloquecería al ver las imágenes, puesto que desde hace tiempo ella siente celos de Chloe y no quiere verla alrededor de Scott.