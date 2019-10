Kourtney Kardashian parece haber sacado las uñas justo cuando pensábamos que su relación con Scott Disick y la novia de este, Sofia Richie, no podía ser más moderna y todos se llevaban la mar de bien. De hecho, incluso viajan juntos, tal y como puede apreciarse en el último capítulo del reality familiar 'Keeping up with the Kardashian'.

Según Kourtney, en un principio había planeado un viaje a Finlandia para ir con sus amigas, pero finalmente decidió llevarse a sus hijos. Una aventura a la que enseguida se apuntó su ex, quien no quiere perderse nada relacionado con los niños.

Y no es ninguna sorpresa descubrir que Scott no fue solo, sino en compañía de su inseparable novia Sofia Richie, quien por lo visto se sintió un poco aislada por parte de la Kardashian. Y es que mientras Scott, Kourtney y sus tres hijos, Maison, Penelope y Reign, jugaban a la familia feliz, la modelo se sentía poco integrada en su dinámica familiar.

¿Quieres saber qué ha dicho Scott al repecto? ¡Dale arriba al play!

Seguro que te interesa...

El vídeo de la impresionante casa donde Scott Disick vive con su novia Sofia Richie