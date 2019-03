Kit Harington y Rose Leslie, actores de 'Juego de Tronos', se han comprometido

Kit Harington y Rose Leslie, actores de 'Juego de Tronos', quienes se conocieron durante el rodaje de la serie, habrían decidido, tras cinco años juntos, dar el siguiente paso en su relación.

Han sido fuentes cercanas a la pareja las que han confesado que los actores ya le habrían comunicado esta feliz noticia a sus amigos y familiares: "Todavía no han fijado una fecha, pero ya le han dicho a sus amigos y familiares que están comprometidos", decía una de las fuentes para The Sun.

"Kit hace mucho que quiere casarse con Rose, pero él quiere buscar una casa y adaptarse primero", decía sobre las intenciones del actor. Parece que John Snow tendría clara esta decisión tras mudarse a una mansión con su chica: "Después de mudarse juntos en enero, él sintió que era el momento perfecto para dar el siguiente paso".

"Me he mudado con mi mejor amiga Rose, por lo que estoy muy feliz. Yo le dije cuando se mudó a mi casa: mira cariño, es importante que este sea nuestro espacio. Que sintamos que es nuestro espacio. Que no sea solo que te has mudado a mi casa. Trae todo lo que quieras, cambia todo lo que quieras", decía el mismo actor.

"Kit le preparó a Rose una cena romántica y le propuso matrimonio. Ella lloró y no dudó en decirle que sí", decía otra de las fuentes sobre el bonito momento en el que él se armó de valor y se declaró. Esta noticia llega al poco tiempo de que los mismos protagonistas negaran el pasado julio los rumores que apuntaban a que la pareja se había comprometido.

Desde que se conocieran en la famosa serie se han vuelto inseparables: "Creo que algo muy especial sobre esta relación es que no conocimos en la serie y aquí estamos siete años más tarde promocionando la séptima temporada", dijo el mismo Kit en la alfombra roja.