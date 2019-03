Kit Harington, de 'Juego de Tronos', pillado infringiendo la ley

Los actores de 'Juego de Tronos' han visto como su popularidad ha subido como la espuma desde que empezó a emitirse la serie. Y es que la ficción es una de las más aclamadas de la historia. Así, muchos de sus intérpretes son reclamados por grandes directores para interpretar películas de renombre. Este es el caso de Sophie Turner en la última película de la saga 'X-Men' o de Kit Harrington quien está en este momento rodando su nueva película.

Así, el inglés está trabajando a las órdenes del joven director Xavier Dolan en 'The death and life of John F. Donovan', una película donde Harington es protagonista junto a Jessica Chastain, Kathy Bates o Susan Sarandon.

Por ello, Kit y el resto del equipo se han trasladado hasta Montreal, Canadá, para filmar el largometraje donde precisamente han pillado a Harrington desobedeciendo la ley. Y es que han captado al actor fumando entre escena y escena en un lugar donde estaba prohibido junto a varias señales que precisamente indican que allí no se podía fumar. Un hecho que deja claro que "el Rey en el Norte fuma donde le da la gana".