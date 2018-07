Kit Harington explica en una entrevista cómo y cuándo perdió la virginidad

En una entrevista para la revista Elle, Kit Harington ha contado algunos de los capítulos más íntimos de su vida. Aunque no ha dado la edad exacta que tenía en ese momento, ha explicado que era demasiado joven: "Fue una experiencia típica de los adolescentes, en una fiesta. Probablemente era demasiado joven". Ante esta respuesta, el entrevistador quiso saber más y preguntó si tenía 13 años, a lo que Kit respondió: "No, pero no estaba muy lejos".

El personaje al que da vida en la serie 'Juego de Tronos', Jon Nieve, pierde la virginidad con Ygritte, Rose Leslie, con quien tiene una bonita relación en la vida real, en una cueva en mitad de la nieve. Este recuerdo de la ficción, hizo que Kit entre risas confesase que en la realidad no fue en una cueva, sino en mitad del campo.

El entrevistado aprovechó para hablar de su chica, con quien además de haber compartido pasión en la pequeña pantalla, mantiene una relación que, aunque sufrió un parón en 2013, supieron retomar y parece que va más en serio que nunca, y es que según declaró el actor, se enamoró de ella en la segunda temporada de la serie, y desde entonces están luchando por su amor. Hicieron su primera aparición pública como pareja en la alfombra roja de los Olivier Awards, los más importantes del teatro británico.