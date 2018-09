Kirsten Dunst y Garrett Hedlund rompen tras cuatro años de relación

Hace cuatro años, Kirsten Dunst y Garrett Hedlund comenzaron una bonita relación que parecía que prometía. Sin embargo, la revista People ha confirmado esta semana que la pareja ha terminado con su romance. La última vez que les vimos juntos fue en la gala de los Globos de Oro 2016.

La ahora expareja se conoció en el rodaje de 'On the Road' y el pasado noviembre Kirsten comentó para InStyle que todo iba viento en popa: "Veo reflejado en él cómo soy yo: una persona sensible y que le da mucha importancia a la familia. Lo único que puedo decir es que es mi relación más larga hasta la fecha, así que la cosa funciona".

La actriz aseguró que había tenido relaciones con hombres con "un lado femenino muy acusado" y no había funcionado, aunque todo era distinto con Garrett. Incluso añadió que quería seguir en el mundo de la interpretación combinándolo con la maternidad: "Quiero seguir actuando, pero también quiero tener hijos. Creo que estaré lista para tenerlos en dos años", añadió antes del triste desenlace, del que aún no se saben los motivos.