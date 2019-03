Kim, Kourtney y Khloé Kardashian publican una imagen sacando la lengua dirigida a Scott Disick

El comentario de la foto decía: “No voy a f… contigo”

Kourtney Kardashian se está apoyando mucho en sus hermanas para superar la ruptura con Scott Disick. Por ese motivo, Kim, Khloé y Kourtney han subido una imagen a Instagram donde aparecen las tres sacando la lengua. Lo mejor es el título de la imagen: "IDFWU!!!!", es decir: "I Don’t F… With You" (No voy a f… contigo). Esa frase es casualmente el título de una canción de Big Sean, que va dedicado a las rupturas de pareja.