La after party organzizada por Jay-Z y Beyoncé con motivo de los Oscar 2020 quedó marcada por el drama que vivieron las famosísimas hermanas Kardashian. Y es que durante la fiesta algo debió ocurrir, tal y como pudimos comprobar en los mensajes de reproche que le dedicó Khloé Kardashian a su hermana Kourtney. Unas palabras donde KoKo afirmó que Kourtney arruinó su noche y la de Kylie Jenner, también asistente al evento.

Ahora que han pasado unas semanas desde esta intrigante pelea entre las estrellas de 'Keeping Up With The Kardashian', parece que la reconciliación ha llamado a su puerta. Y así lo hemos podido comprobar después de que un instagramer estadounidense publicase una imagen junto a Khloé y Kourtney Kardashian en un restaurante armenio, donde las famosas hermanas se encontraban cenando.

Un post que demostraría que las Kardashian habrían decidido dejar sus diferencias a un lado, y es que aunque aún desconocemos el motivo de su pelea, de lo que sí estamos seguros es que algo sucedió aquella noche que podríamos calificar como 'cosas de familia'.

Una publicación que ha sido un consuelo para los fans de las famosísimas hermanas, pues durante los últimos episodios de 'Keeping Up With The Kardashian' hemos podido comprobar que la relación entre ellas no era de lo más idílica. Tal vez hayan aprovechado esta cena para dejar las cosas claras y poner un rumbo diferente a su relación.

Seguro que te interesa...

El vestido más doloroso que ha llevado Kim Kardashian y que le dejó marcas en el cuerpo