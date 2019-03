Kim Kardashian ya ha visto 'Ciencuenta sombras de Grey': "DIOS MÍO es taaaaan buena!!!!!"

UN PRIVILEGIO VIP QUE LEVANTA ENVIDIAS

Si de ser un privilegio alguien no se puede quejar esa es Kim Kardashian. La estrella de reality se ha convertido en una de las personas que ha disfrutado del pase VIP de 'Ciencuenta Sombras de Grey' y no ha dudado en compartir tal emoción en Twitter, y no es para menos, mientras el resto de personas espera al 13 de febrero, Kim ya ha disfrutado viendo a Jamie Dornan y a Dakota Johnson en la gran pantalla. Seguramente lo que no esperaba la mediana de las Kardashian es que su hermana Kendall le reprochará en Twitter "@KimKardashian y no me invitas?!?" ¡Pobre Kendall!