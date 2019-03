Kim Kardashian se tiñe de rubia platino y se pasea con su pecho al descubierto

MUY ATREVIDA EN TODOS LOS SENTIDOS

Ayer mismo veíamos a Kim Kardashian con un gorro de lana no muy propio de la celebrity. Ahora ya sabemos qué escondía: ¡una melena rubia platino! Kim ha decidido hacerse un cambio radical de look y así de atrevida la hemos visto por las calles de París, donde se está celebrando la Semana de la Moda. ¡Y no sólo eso! Sino que además se ha paseado con un vestido de malla transparente que dejaba al descubierto su pecho, es más, hasta se le podía ver un pezón.