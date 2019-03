Kim Kardashian tiene claro cómo es Kris Jenner: "Tú eres una mala madre"

DESPUÉS DE QUE KRIS LE ENVIASE AL CÍRCULO DE LAMAR ODOM EL NÚMERO DE Khloé

El último episodio de 'Keeping Up With The Kardashians' ha hecho pública una gran bronca protagonizada por Kim Kardashian y su madre Kris Jenner. Kim reprocha a su madre haber dado el nuevo número de Khloé al círculo de Lamar Odom sin su consentimiento. Un atrevimiento por el que Kim ha reprochado a Kris ser "una mala madre", y es que la mujer de Kanye West reprocha a su madre que haga cosas que puedan hacer daño a sus hijos.