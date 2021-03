Kim Kardashian está acostumbrada a lucir siempre absolutamente perfecta, tanto que, cada vez que se filtra una imagen de la influencer un poco menos favorecedora de lo normal saltan todas las alarmas, como ha sido el caso de esta última fotografía. Y es que la modelo está guapa sea como sea pero, sin embargo, hay imágenes que nunca nadie pensó que podría a llegar a ver.

La imagen de la polémica fue subida por su peluquero de confianza, quien la colgó en su perfil. En ella sale Kim recostada hacia atrás, con el pelo mojado y con la boca entreabierta, mientras parece que está profundamente dormida, algo que puede ser simplemente una suposición ya que es difícil de creer que se haya quedado dormida en esa posición. Y aunque la verdad es que la modelo no sale completamente mal, sí que dista mucho de a lo que tiene acostumbrado a todo el mundo.

Quizás fuera por eso por lo que ella misma ha querido pronunciarse sobre el tema en una de sus redes sociales escribiendo: "Oh dios mío, ahora está en el perfil de todo el mundo. Estoy llorando". Y es que lo cierto es que sí que todo el mundo tiene esa fotografía, y no es para menos, ya que seguro que hasta dentro de mucho no se la volverá a pillar en una pose tan relajada, desprevenida y despreocupada.

Aunque lo que está claro es que Kim no tiene de qué avergonzarse ya que su belleza hace que, a pesar de no ser su mejor foto, sea igualmente sofisticada.

