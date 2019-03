Kim Kardashian se someterá a siete operaciones para quitarse los 24 kilos que ganó durante su embarazo

Kim Kardashian dio a luz a su segundo hijo, Saint, el pasado 5 de diciembre y durante su embarazo engordó 24 kilos. La estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' quiere volver a verse divina de la muerte y por eso ha decidido hacerse nada más y nada menos que siete operaciones de cirugía estética para recuperar su figura.

"Quiere hacerse una operación de senos, eliminar los michelines y una liposucción", ha explicado una fuente para Radar Online. Y es que Kim podría haber comenzado ya a hacerse algún tipo de plan específico, ya que fue vista hace unos días en un edificio de Beverly Hills en el que hay una clínica.

Incluso hay ya algún dato de la suma de dinero que Kardashian podría gastarse en sus nuevos arreglillos. Se dice que las operaciones costarían 100.000 dólares (unos 90.000 euros), aunque para una aficionada a este tipo de intervenciones a la que le sobra el dinero no creemos que suponga un gran esfuerzo. ¡Vaya tela!