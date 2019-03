Kim Kardashian ha sido atacada por el acosador de Gigi Hadid y Brad Pitt, Vitalii Sediuk

Kim Kardashian ha vivido su peor pesadilla: Vitalii Sediuk, el acosador de las VIPs americanas, se ha desplazado a la Semana de la Moda de París y allí ha intentado besar el culo a la prota de 'Keeping Up With The Kardashians'. Menos mal que los guardaespaldas de la mujer de Kanye West estuvieron rápidos y consiguieron neutralizar al ucraniano.

Kim Kardashian y Vitalii Sediuk | Gtres

No obstante, seguro que a Kimmie no le ha pillado del todo por sorpresa. Recientemente salieron a la luz unas declaraciones de Sediuk en las que decía que su comportamiento era una forma de protestar contra la gestión de Anna Wintour, directora de Vogue en Estados Unidos, pues "ha convertido a una prestigiosa revista de moda en prensa amarillista, con informaciones de las Kardashian-Jenner y de las Hadid".

Gigi Hadid y el acosador Vitalii Sediuk | Antena3.com

Y es que justo hace una semana se celebraba la Milan Fashion Week, y a la salida del desfile de Max Mara, Gigi Hadid fue atacada por el mismo hombre. Eso sí, en esa ocasión no tuvo tanta suerte como con Kim, sino que Gigi se defendió ella solita y le dio un enorme codazo en la cara.

Las celebs están preocupadas con las locuras de Vitalii, y no es de extrañar, porque sus atrevimientos no cesan… ¿Quién será la próxima VIP en sufrir un ataque del ucraniano?