Si tuviéramos que elegir a la estrella de Instagram, muy probablemente Kim Kardashian sería la ganadora de ese título. La mujer de Kanye West publica constantemente instantáneas en esta red social, desde imágenes de sus retoños hasta imágenes promocionales, selfies en espejos o sus increíbles maquillajes. Sea lo que sea lo que publique, siempre supera el millón de 'likes'.

Kim ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía claramente editada en la que tanto su silueta como la de un coche que aparece detrás de ella están recortadas y superpuestas sobre otra imagen de un cielo con nubes. Podríamos considerar que simplemente es una publicación poco acertada como han pensado algunos usuarios que han comentado "Madre mía, borra esto. ¿Qué está pasando aquí?", pero sabemos que la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' no da puntada sin hilo.

Últimamente, la empresaria ha recibido un aluvión de críticas por parte de sus seguidores en el que la acusaban de editar demasiado sus fotografías y, sobre todo, porque la decían que las editaba mal. Hubo bastante polémica con los retoques de su 'Khristmas' navideño, pero, sin duda, los errores que más han llamado la atención son en las fotografías en las que aparece ella sola y edita su figura y, por defecto, deforma el fondo. Así que, ¿es este post en el que podemos ver a una Kim levitando sobre un cielo azul una forma de aceptar sus errores de edición y reírse de ellos? Algunos fans han pensado que sí y han seguido la broma con comentarios como "Los haters dirán que es Photoshop". ¿Tú qué opinas?

