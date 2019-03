Kim Kardashian revela que ha aprendido a convivir con sus problemas de psoriasis: "Es mi gran defecto"

SE HA CANSANDO DE TRATAR OCULTARLO SIEMPRE

Kim Kardashian ha revelado a través de su página web que ha decidido plantar cara a la psoriasis que padece desde hace años. Y es que aunque la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' ha reconocido que es su "gran defecto", ha decidido no ocultarlo más con parches o maquillaje corrector.