Kim Kardashian revela devastada cómo vivió el asalto que sufrió en París

EN UN AVANCE DE LA NUEVA TEMPORADA DE SU PROGRAMA

Durante más de tres meses ha estado Kim Kardashian alejada de la vida público después de sufrir en París un atraco donde estuvo retenida por los ladrones. Un asalto que le ha producido grandes consecuencias que ahora relata por primera vez en un avance de la nueva temporada de su programa 'Keeping Up with the Kardashians' que se estrena el próximo mes de marzo.