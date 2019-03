Kim Kardashian revela cuál es su peso exacto a través de Snapchat

Aunque son muchas las famosas que recuperan la figura en tiempo exprés después de dar a luz, Kim Kardashian no tiene tanta suerte. Desde que se convirtió en madre de su segundo hijo, Saint West, Kim se enfrenta a una dura batalla contra la pérdida de peso. Pero parece que por fine está a punto de lograrlo.

Kim quiere volver a recuperar la figura que lucía hace seis años y según ha revelado en su cuenta de Snapchat está a 5 kilos y medio de conseguirlo.

Actualmente Kim se encuentra en un peso de 59,8 kg, una cifra que no está nada mal teniendo en cuenta que fue el pasado diciembre cuando se convirtió en madre de su segundo hijo.

"Gané 27 kilos durante el embarazo, pero he estado 4,5 kilos por encima de mi peso en los últimos años, así que ha llegado el momento de alcanzar mi objetivo", comentaba la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' el pasado mes de enero.