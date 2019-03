Kim Kardashian reaparece en las redes sociales de un amigo para celebrar el primer año de su hijo Saint

La familia Kardashian y concretamente los Kardashian West no están atravesando su mejor momento. Desde que la líder indiscutible del clan Kardashian-Jenner, Kim Kardashian, fue atacada en un hotel de París donde se alojaba a punta de pistola, no ha conseguido recuperarse. El pasado mes de octubre sufrió un atraco donde la robaron algunas de sus joyas más valiosas y se podría decir que el miedo se ha apoderado de ella, porque desde entonces no ha hecho apariciones públicas y tampoco se ha manifestado en las redes sociales.

A esto se suma el delicado estado de salud de su marido y padre de sus hijos, Kanye West, quien recientemente ha recibido el alta hospitalaria después de permanecer ingresado durante una semana en la unidad de psiquiatría de un centro médico de Los Ángeles. Al parecer, para el cantante el mes de noviembre siempre es muy duro porque le recuerda la muerte de su madre por un fallo en una cirugía estética, de la que continúa sintiéndose culpable, a lo que se sumaron el estrés acumulado por el trabajo y la falta de sueño.

Pero aun así el primer cumpleaños del pequeño de la familia West ha conseguido que volvamos a ver a Kim en las redes sociales, aunque no haya sido en su cuenta personal. Un gran amigo de la familia, Jonathan Cheban, ha publicado en su cuenta de Instagram una cariñosa foto donde aparece el pequeño junto a su madre extraída de la app de Kim, acompañada de un mensaje felicitando a Saint.

Pero no ha sido el único. Su abuela, Kriss Jenner, ha compartido una foto del pequeño en su cuenta de Instagram deseándole un feliz cumpleaños al pequeño por su primer año. Además, poco después ha compartido de nuevo la imagen que había publicado anteriormente Jonathan Cheban. Al igual que su tía, Kourtney Kardashian, que ha compartido con sus seguidores una foto de hace un año, cuando cogió a su sobrino por primera vez.