Kim Kardashian quiere tener un tercer hijo con Kanye West

Después de muchos rumores que apuntaban que el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West podría estar en las últimas, la pareja vuelve a demostrar que su relación sigue igual de fuerte que siempre. Aunque recientemente fuentes cercanas a la familia aseguraban que estaban atravesando una crisis, y que era Kim la que estaba luchando para salvar su matrimonio porque no quería que sus hijos sufriesen por el divorcio de sus padres, ahora ha sido la propia empresaria la encargada de dejar claro que sigue tan unida al cantante como siempre.

La celebrity ha confesado que quiere que el clan Kardashian-Jenner siga creciendo y tiene claro que quiere dar un hermano más a sus hijos. "Estoy tratando de tener un bebé más", así de contundente anuncia Kim Kardashian sus intenciones de aumentar la familia en el vídeo promocional de la siguiente temporada del reality que protagoniza junto a su familia, 'Keeping Up With The Kardashians'.

Pero parece que la matriarca no está muy de acuerdo. Kris Jenner no quiere que su hija ponga en riesgo su vida. "No quiero que hagas algo que te ponga en peligro", comenta la madre de Kim en el avance de la temporada. Y es que después de conocer las complicaciones que ha tenido la empresaria en sus anteriores embarazos, es normal que su familia se preocupe después de que haya tomado esta decisión.

Por el momento no se sabe si se trata de un llamamiento para los seguidores del reality o si son ciertas las intenciones de Kim.