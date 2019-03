Kim Kardashian publica fotos de su boda celosa de las imágenes de la ceremonia de Brad Pitt y Angelina Jolie

QUISO DEJAR CLARO QUE SU BODA ERA ESPECTACULAR

Ya sabemos el afán de protagonismo que tiene Kim Kardashian, por eso no nos extraña lo que hizo. Ni corta ni perezosa, consciente de que la ‘comidilla’ del día era las fotos de la boda de Brad Pitt y Angelina Jolie, publicó unas preciosas fotos de su enlace con Kanye West dejando clarito que su ‘wedding’ fue espectacular. Desde luego, Kim tuvo una boda de ensueño, pero seguramente su vestido no dará tanto de qué hablar en comparación con el de Angelina puesto que su velo no tenía dibujitos pintados por su hija, North West.