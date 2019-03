Kim Kardashian publica una foto de hace años en la que se aprecian sus retoques estéticos

¡Menuda sorpresita nos ha dado Kim Kardashian! La socialité ha subido una foto de hace años a su Instagram, en la que aparece de fiesta junto a su hermana Khloe, y a su hermano Rob, y la verdad es que la cara de Kim está muy diferente a como la vemos ahora. ¿Qué se habrá hecho?

Aunque ya han habido rumores en más de una ocasión sobre el paso de Kim por el quirófano, ella nunca ha reconocido haberse operado. Es más, en el año 2010 hizo estas declaraciones en la cadena ABC: "Nunca me he retocado la nariz. Siempre quise retocármela, fui al médico, le di las fotos, me mostró cómo me vería, y no lo hice. No estoy en contra de la cirugía plástica. He probado el botox antes, es lo único que he hecho".

Pero lo cierto es que en la foto su nariz y sus labios sí que se ven muy diferentes a los de ahora, aunque ella se empeñe en ocultarlo.