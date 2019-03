Kim Kardashian presume de tipazo en las redes sociales

Las hermanas Kardashian trabajan mucho sus cuerpos en el gimnasio, y suelen conseguir las figuras que se proponen. La última en demostrarnos su entrenamiento ha sido Kim Kardashian, que ha compartido un vídeo en su cuenta de Snapchat desde el gimnasio, comentando que su cuerpo está más delgado que nunca. La estrella del reality que protagoniza la familia no deja sus entrenamientos ni aunque esté de vacaciones, como este caso, que ella junto a su familia han viajado a Costa Rica para pasar unos días relajados.

Una presumida Kim se miraba en el espejo mientras comentaba: "¿No creen que me veo muy flaca hoy?". Pero además de grabar su figura, aprovechó y enfocó a su entrenador personal y a su hermana Khloé que trabajaba duramente aún.

Este vídeo lo publica a los pocos días de compartir otro en el que mostraba su dura sesión de entrenamiento cuando ya estaba de vacaciones, y poco antes, recordaba a sus seguidores que no compartir imágenes de los entrenamientos no significa que no los haga. "Nunca comparto en Snapchat mis entrenamientos, no sé por qué. No soy Kourtney y Khloé", explicaba la celebrity, "Entreno, pero como no lo subo a Snap es como si no hubiese ocurrido. Hago ejercicios todos los días durante una hora", añadió.

Y su cuerpo lo demuestra. Es más que evidente que Kim trabaja mucho en el gimnasio para que su cuerpo tenga esa apariencia. Además, todas estas publicaciones demuestran que Kim se está recuperando desde el robo en París y su ánimo y su vuelta a las redes sociales lo demuestran.