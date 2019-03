Kim Kardashian presume en Instagram de un cuerpo más delgado que no se corresponde con la realidad

EN LA VIDA REAL TIENE MÁS CURVAS QUE EN LA FOTO

Parece que no sólo en los cuentos existen los espejos mágicos. Y si no mirad a Kim Kardashian que también cuenta con uno en su mansión. La celebrity compartió un selfie delante de un espejo de cuerpo entero en su cuenta de Instagram, un cuerpo que no se correspondía con el que lució cuando salió a almorzar minutos después. Y es que entre la fotografía y la realidad hay diferencia…