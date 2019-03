Kim Kardashian posa como Primera Dama al más puro estilo Jackie Kennedy Onassis

Kim Kardashian y su pequeña North West han sido las encargas de protagonizar un posado muy especial para Interview Magazine en el que aparece la mujer de Kanye West transformada en la Pimera Dama con peluca, guantes y perlas incluidas en este look muy característico de Jackie Kennedy Onassis.

Ha sido la propia Kim la que ha compartido varias imágenes de este posado con sus seguidores en su perfil de Instagram, unas instantáneas realizadas por el famosos fotógrafo Steve Klein: "Aquí os dejo un poco de nuestro posado para @interviewmag. Solo quería darle las gracias a @stevenkleinstudio por animarme a realizar estas fotos tan diferentes y dejarme homenajear a la icónica Jackie Kenndy, a quien admiro y respeto", decía Kim.

Un posado no muy aplaudido por los usuarios de las redes sociales, que no han visto con buenos ojos estas fotos: "Es lo más ridículo que he visto en mi vida", apuntaban algunos.

Este fin de semana Kim volvía a estar en boca de todos después de conocer el último single de Taylor Swift. Un tema en el que la cantante parece que le manda alguna que otra indirecta a Kanye y a su mujer. En el videoclip de 'Look What You Made Me Do' aparece la artista en una bañera llena de diamantes y desafortunadamente sufre un robo, un hecho que vivió Kim el año pasado cuando fue atracada en París. Parece que Taylor ha querido vengarse de la pareja ya que, recordemos, el rapero la llamó zorra en su tema 'Famous' hace algún tiempo.