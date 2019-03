Kim Kardashian podrían haber echado de casa a Kanye West

Después de que Kim Kardashian decidiese echar de casa a Kanye West por su reveladoras declaraciones en el programa de Ellen DeGeneres, seguro que la próxima vez se piensa más sus palabras en una entrevista. Además considera que la presentadora también le debe una disculpa por preguntar de más al rapero.

Kanye contó que no sabe si va a tener más hijos en el futuro con Kim pero que sí piensa seguir practicando. También admitió que se equivocó a la hora de pedir dinero a través de las redes sociales a Mark Zuckerberg para pagar su deuda. Aunque no dijo nada que no supiesemos ya, parece que a la Kardashian no le gusta recordar sus trapos sucios y menos que su marido cuente cómo es su vida sexual.

Pero después de la trifulca, las aguas volvieron a su cauce y la pareja celebró su segundo aniversario de boda en Roma. Kim y Kanye decidieron viajar a Italia, el lugar donde se casaron, para recordar su enlace. La hermana de Kendall Jenner publicó una foto en Instagram de su anillo de compromiso. "Mi anillo brilló por nuestro amor en Roma mientras celebramos nuestro segundo aniversario. #Bendecida", añadió junto a la imagen. ¡Menduos cambios de humor!