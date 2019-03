Kim Kardashian podría haber sido la razón de la ruptura entre Eva Longoria y Edu Cruz

La noticia de la ruptura entre Eva Longoria y el hermanísimo de Penélope Cruz ha pasado un poco desapercibida. Tras tantos meses de loco y entregado amor, nadie se ha planteado los motivos por los que la parejita, que parecía vivir una bonita historia de amor, habría llegado a la decisión de poner punto y final a su relación. ¿Nadie? La revista In Touch, en su edición estadounidense, sí ha querido sacar a relucir esos motivos.

Según cuenta la publicación, una de las mejores amigas de la actriz se habría interpuesto entre Edu Cruz y la ex de Tony Parker. La mujer en cuestión no sería otra que…: ¡Kim Kardashian! In Touch asegura, en su última portada, que la famosa con más curvas del panorama celebrity le “robó” el novio a Longoria. Fue por esto por lo que la pareja rompió tras un año de relación.

Unas informaciones que han enfadado muchísimo a Kardashian, la cual se ha apresurado a desmentirlo todo vía Twitter: “Estoy acostumbrada a los rumores. No está bien que revistas como esta involucren a mis amigos en sus historias inventadas”, comenta Kim. “Les hice saber que su información no era cierta, pero decidieron seguir adelante con el tema”.

Aclarado queda, Kim. Pero tampoco sería nada disparatado que la recién separada y el hermano de Pe y Mo estuviesen juntos, porque Edu es un chico muy talentoso y un latin lover en potencia. Pero, ¿qué pensarían las hermanísimas de esta relación?