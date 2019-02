Así demuestra Kim Kardashian que no se ha retocado la nariz

Aunque han sido muchas las ocasiones en las que se ha hablado y especulado sobre los retoques estéticos de Kim Kardashian, hay algo que aunque la gente crea que sí, Kim no se ha operado en la vida: ¡su nariz!

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' confesó este pasado sábado durante una master class que hizo junto a su famoso maquillador Mario Dedivanovic que tuvo lugar en Los Ángeles que nunca se había retocado la nariz.

Una confesión que recogió People en su portal y que Kim ha querido ratificar a través de su cuenta de Twitter: "Yo dije esperad a que tenga hijos, ellos tendrán la nariz como la mía".