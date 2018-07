Kim Kardashian, muy criticada por permitir a su hija North West alisarse el pelo

Kim Kardashian no tiene descanso con sus seguidores. La reina del reality 'Keeping Up With The Kardahsians' ha compartido una imagen en su Instagram donde sale su hija mayor, North West, junto a su padre, Kanye West, con el pelo alisado.

Pues parece que esto ha causado una avalancha de críticas por parte de sus seguidores, ya que estos la consideran una mala madre por eliminarle sus rizos naturales.

Con todo su Twitter estallando, Kim decidió hablar y explicar la razón por la que tenía el pelo alisado: "Tiene permiso para alisarse el pelo dos veces al año, en su cumpleaños y en su fiesta de cumpleaños. Esta foto fue sacada en junio en su cumple".