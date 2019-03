Kim Kardashian se va de museos con su mamá

La actriz ha colgado en su perfil de Twitter una foto de lo más inexplicable. Y no lo decimos porque salga delante de la 'Mona Lisa', y queramos plantear todo un debate sobre la ya popular sonrisa enigmática de la musa que sirvió a Leonardo da Vinci..., no. Es que ver a Kim pisando un museo es algo que nos sobrecoge de gran manera.



La popular ex amiga de Paris Hilton ha querido dejar bien claro que ella es una chica muy culta y que eso de los museos también va con ella. Por eso se ha puesto de lo más recatada, ha cogido a su mami del brazo y se han ido a Paris de paseo cultural.



Madre e hija posan muy sonrientes junto a la obra de arte. Y cabe destacar la aparición estelar de mami Kardashian, poco habitual en los saraos a los que acuden alguna de sus niñas. Kris Jenner parece ser la culpable, viendo esta imagen, de que su hija Kim abuse del botox, ya que ella misma parece ser adicta a ello.



No sabemos el porqué de esta visita pero lo que nos habría encantado escuchar es a madre e hija conversando mientras contemplaban a la maravillosa 'Gioconda'. ¡Seguro que ha sido de lo más apasionante!