Kim Kardashian, Miley Cyrus y Tom Cruise, entre los famosos que han sido víctimas de rumores falsos

Hoy llegaba a España la noticia de la detención en Chile de los integrantes de los grupos españoles 'Ella Baila Sola' y 'Amistades Peligrosas'. Alberto Comesaña, lo ha desmentido en una entrevista a la Cadena Cope y lo que dice es totalmente contrario a lo que la Agencia Efe publicaba… Parece ser que los rumores es el pan del día a día de las celebrities, además de una constante en las redes sociales.

Habría que recordar algunos de los rumores que más impresión causaron, como cuando Kim Kardashian se creyó que Kanye West hizo pública una foto de ella en cueros en Twitter.

Las muertes de famosos también se convierten en 'Trending topic' y sino que se lo pregunten a Miley Cyrus, que declararon sobre ella que tuvo un accidente mortal mientras se preparaba para una grabación de Hannah Montana. Paul McCartney también tuvo una muerte trágica, el ex Beatle murió en un accidente de tráfico en 1966, pero como es la vida, acaba de sacar un nuevo tema 'FourFiveSeconds'. Ricky Martín también murió en una accidente de coche en California, al igual que Chayanne, ambos están vivos y con buena salud, pero por desgracia se unieron a las filas de las celebrities declaradas muertas en las redes sociales.

Luego están otro tipo de rumores falsos, como el de Eva Longoria, que se dijo que estaba embarazada por llevar un vestido negro que resaltaba sus curvas más de lo habitual, vamos una manera muy sutil de decir que le hacía gorda.

Jay Z puso los 'cuernos' a Beyoncé con MIA, un rumor así puede suponer la destrucción un matrimonio, menos mal que su amor supera barreras. Lindsay Lohan y Ana Obregón también han sido víctimas de las lenguas viperinas. ¡Y lo más fuerte! Tom Cruise, el 'come placentas', un feo rumor que vino a raíz de una entrevista a la revista GQ! Donde el actor contó, a modo de broma, que tenía pensado comerse la placenta de su hija Suri, asegurando que tenía muchos nutrientes. Sin embargo, el periodista no pareció interpretarlo como un chiste y días después a Cruise le tocó comerse el comentario, hay que decir que todo quedó aclarado… Pero no es algo habitual, hay muchos famosos cuyos rumores falsos les persiguen de por vida.