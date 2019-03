Kim Kardashian, Miley Cyrus o Harry Styles son algunos de los famosos que más se cansan

Tras enterarnos de que Ruth Lorenzo está agotada y no puede soportar más estos días tan ajetreados que está teniendo, queremos demostrar que no es la única famosa a la que su trabajo le pasa factura.

Ser VIP no siempre es bueno, y es que al final acabas cansado de tanta fiesta, de tantas compras... y algunos hasta de tanto trabajo. Por eso, no es nada raro verlos bostezando o cayéndose muertos de sueño en el primer sitio que pillan.

Pero parece que much@s celebrities no se enteran de que es de mala educación no ponerse la mano delante cuando se bosteza, y van enseñando la garganta a todo aquel que pase. Kim Kardashian es una de ellas, que abre tanto la boca que hasta se le cierran los ojos, pero no es la única, porque otr@s como Jennifer Lopez o Jessica Alba también dejan ver hasta la campanilla.

Pero además de por los bostezos, el sueño también delata por las caritas de algun@s, como la de Katie Holmes, que parece sacada de una historia de zombis, o la de Miley Cyrus, que tiene pinta de no haber dormido bien durante mucho tiempo, al contrario que Harry Styles, que cuando está cansado es capaz de quedarse completamente dormido en cualquier sitio.