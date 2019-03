Kim Kardashian lanza su propia línea de emoticonos, los Kimoji

SON SÚPER DIVERTIDOS Y ATREVIDOS

El mundo tecnológico y de los smartphones es claramente lo que triunfa hoy en día, y Kim Kardashian ha sabido aprovechar esta oportunidad. La estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' ha lanzado su propia plataforma de emoticonos, los Kimoji, en los que podemos ver desde las exuberantes nalgas de Kim, hasta sus pechos censurados o su cuerpo desnudo durante el embarazo.