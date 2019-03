Kim Kardashian y Kylie Jenner, así han cambiado en los últimos años

Las hermanas Kardashian-Jenner se han convertido en uno de los principales reclamos de la prensa internacional, y no es de extrañar, pues desde hace años su éxito no conoce de países ni fronteras. Muchos son los titulares que han protagonizado por diferentes asuntos desde que saltaran a la fama mundial gracias al reality show 'Keeping up with the Kardashians', pero su aspecto es, sin duda alguna, el tema que más titulares y cotilleos ha generado.

Las hermanas han protagonizado increíbles cambios de look durante los últimos años, cambios que no han pasado en absoluto desapercibidos para Saint Hoax, un artista gráfico que ha visto en la transformación del clan un marco perfecto para una de sus obras.

El creador se ha valido de sucesivas instantáneas y de la animación de una jeringuilla para componer un vídeo en el que se aprecian los cambios más radicales: los de Kim Kardashian y Kylie Jenner.

Así, y en menos de 15 segundos, podemos ver cómo la nariz de Kim es más estrecha y sus labios más gruesos, mientras que Kylie Jenner, a sus 18 años, ha modificado notablemente su mentón, pómulos, nariz y labios.