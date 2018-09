Kim Kardashian y Kendall Jenner se quejan del uso indebido de sus fotos en la campaña contra la violencia de género de Alexsandro Palombo

CREEN QUE TIENEN DERECHO A ELEGIR

Las estrellas de 'Keeping Up With The Kardashians' han visto la campaña contra la violencia de género que publicó el artista Alexsandro Palombo y no se han sentido del todo conmovidas. Kim Kardashian y Kendall Jenner han emitido una advertencia contra el artista, ya que Palombo no les consultó si podía utilizar o no sus fotos para la iniciativa, por lo que creen que tenían derecho a elegir si querían participar.