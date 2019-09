Kim Kardashian y Kendall Jenner han tenido este año el honor de subir al escenario en la gala de los Emmy para entregar el premio a Mejor Programa de Competición. Y es que a pesar de que el programa familiar 'Keeping Up With the Kardashians' no estaba nominado en ninguna categoría, las dos hermanas del clan tuvieron su momento de gloria.

Sin embargo, éste no resultó como les habría gustado, ya que ambas se convirtieron en objeto de burla con el discurso que pronunciaron. "Nuestra familia sabe de primera mano que la televisión verdaderamente emocionante la hacen personas siendo ellas mismas", comenzada diciendo Kim. "Contando sus historia sin filtros y sin guion", proseguía Kendall, aunque estas palabras casi ni se oyeron debido a las risas, tal y como se aprecia en el vídeo que compartió el periodista Scott Feinberg en Twitter.

Algo, en lo que se reafirmó también la periodista Elizabeth Wagmeister, quien aseguró que: "Ha habido una carcajada muy sonora entre el público cuando Kim Kardashian estaba presentando. Se estaban riendo de ella no con ella. Ha sido incómodo en la sala y, para mí, innecesario".

¿Cómo se habrá tomado Kim esta reacción generalizada por parte de los presentes?