Kim Kardashian y Kanye West serán indemnizados con 350.000 euros por el fundador de YouTube

A pesar de que al matrimonio West-Kardashian no le importe poco compartir su vida privada con sus seguidores, cuando el fundador de YouTube, Chad Hurley, difundió sin permiso un vídeo de la fiesta de compromiso de la pareja no dudaron en interponer una demanda por violación de la intimidad.

El empresario obtuvo las imágenes después de colarse en la fiesta sorpresa que Kanye West organizó en el estadio AT&T Park de San Francisco y en la que, con cientos de invitados, fuegos artificiales y una orquesta sinfónica como testigos, West se puso de rodillas y pidió matrimonio a Kim Kardashian.

El conflicto se produjo no por la grabación del vídeo, sino por la publicación de este en YouTube, y es que la pareja había vendido en exclusiva los derechos de emisión del momento a los productores del reality del que son protagonistas, 'Keeping Up With The Kardashian'. Por este motivo, y para compensar la violación de su contrato por causas ajenas, Kim y Kanye serán indemnizados con 350.000 euros.