Kim Kardashian y Kanye West encuentran la solución a sus problemas matrimoniales

El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West no atraviesa por sus mejores momentos. Tras el terrible robo sufrido en París por parte de Kim y después del ingreso en psiquiatría del rapero, las cosas entre el cantante y la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' están peor que nunca.

Pero que no cunda el pánico, porque si este pasado lunes la pareja aparecía públicamente por primera vez tras el robo y el ingreso del rapero, ahora se revela cuál ha sido la solución que han encontrado Kim y Kanye para superar sus problemas.

Por el bien de sus hijos, el famoso matrimonio ha decidido recibir asesoramiento y acudir a terapia de pareja durante los próximos meses. ¿Conseguirán volver a mostrarse tan enamorados como el primer día?