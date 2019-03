Kim Kardashian y Kanye West despiden a su jefe de seguridad tras el robo sufrido en París

Kendall Jenner ha celebrado recientemente su 21 cumpleaños, rodeada de amigos y familia. Kim Kardashian acudió a la celebración, sin embargo, lo hizo sin su jefe de seguridad, Pascal Duvier, el guardaespaldas que ha acompañado a la protagonista de 'Keeping Up With The Kardashians' durante más de 3 años.

Y es que la mujer de Kanye West "ha perdido toda la confianza en él y no le ve capaz de proteger a su familia", han revelado fuentes cercanas a la socialité, por lo que el matrimonio ha decidido que lo mejor era despedir a Duvier. No obstante, las mismas fuentes han asegurado que no ha sido el único guardaespaldas al que han echado.

Y es que el pasado 3 de octubre, cuando Kim fue asaltada, amordazada e incluso apuntada con una pistola, el mejor de sus agentes de seguridad privada, quien la ha acompañado a viajes tan importantes como Cuba, Armenia o Islandia, no estuvo con ella. Pascal estaba acompañando a Kendall Jenner y a Kourtney Kardashian cuando se produjo el robo.

De todas formas, según informó el conserje del hotel de París: "El escolta no hubiera podido hacer nada ante los cinco ladrones. Iban cargados con pistolas, moverse o forzar la situación era más que arriesgado", aseguró. Entonces… ¿Por qué Kimmie ya no se siente segura?